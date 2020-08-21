Архив курсов

Курсы валют туроператоров на 21.08.20 Туроператор Доллар США % к ЦБ Евро % к ЦБ ЦБ РФ 73.77 0.53 0 87.43 0.02 0 7 Тимс 75.25 0.55 2.00 89.17 0.02 1.99 АС-тревел 75.98 0.55 3.00 90.05 0.02 3.00 Акти Тур 75.62 0.55 2.51 89.61 0.02 2.50 Амботис 74.20 0 0.58 81.15 0 -7.18 Амиго-С 75.65 0.55 2.55 89.65 0.05 2.54 Амиго-Турс 75.59 0.55 2.46 89.58 0.02 2.47 Анекс Тур 75.62 0.55 2.51 89.61 0.02 2.50 Арт Тур 75.60 0.50 2.48 89.60 0 2.49 Арт-Тревел 75.62 0.55 2.50 89.61 0.02 2.50 Атлантис Лайн 75.25 0.55 2.00 89.17 0.02 1.99 Атурис 75.25 0.54 2.00 89.17 0.02 2.00 Балкан 75.62 0.55 2.50 89.61 0.02 2.50 Белеон Турс 75.98 0.55 3.00 90.05 0.02 3.00 Библио-Глобус 75.62 0.55 2.51 89.61 0.02 2.50 Бонтур 75.32 0.54 2.10 89.26 0.02 2.10 Бриз Лайн 75.98 0.55 3.00 90.05 0.02 3.00 Би Эс Ай 75.62 0.55 2.50 89.61 0.02 2.50 Чайна Трэвел 75.25 0.54 2.00 89.17 0.02 2.00 Корал Трэвел 75.54 0.54 2.40 89.52 0.02 2.40 Дельфин 75.25 0.54 2.00 89.17 0.02 2.00 Делта Турс 75.25 0.54 2.00 89.17 0.02 2.00 Де Визу 75.62 0.55 2.51 89.61 0.02 2.50 ДУБАИ Фестиваль 75.98 0.55 3.00 90.05 0.02 3.00 ДВМ-Тур 73.74 0 -0.04 80.22 0 -8.24 Элита Трэвел 75.25 0.54 2.00 89.17 0.02 2.00 Европорт 75.62 0.55 2.50 89.61 0.02 2.50 Экспресс Турс 76.00 0.55 3.02 89.65 0.05 2.54 Гуд Тайм 75.25 0.54 2.00 89.17 0.02 2.00 Гранд 78.02 0 5.76 84.70 0 -3.12 Ай Си Эс 75.62 0.55 2.50 89.61 0.02 2.50 Инфлот 75.25 0.54 2.00 89.17 0.02 2.00 Инфофлот 75.25 0.54 2.00 89.17 0.02 2.00 Интерс 75.25 0.54 2.00 89.17 0.02 2.00 Интерюнион 75.25 0.54 2.00 89.17 0.02 2.00 Интурист 75.62 0.55 2.50 89.61 0.02 2.50 Ай Ти Эм Групп 75.62 0.55 2.50 89.61 0.02 2.50 Джет Тревел 75.62 0.55 2.50 89.61 0.02 2.50 Кандагар Тур 75.25 0.54 2.00 89.17 0.02 2.00 Карлсон Туризм 75.62 0.55 2.51 89.61 0.02 2.50 Краски Мира 75.69 0.55 2.60 89.70 0.02 2.60 Магазин Путешествий 75.25 0.54 2.00 89.17 0.02 2.00 Мальдивы Бонус 75.25 0.54 2.00 89.17 0.02 2.00 Мальдивиана 80.39 0 8.97 86.68 0 -0.85 Круизный Дом МК 75.98 0.54 2.99 90.05 0.02 3.00 Меркурий 75.25 0.54 2.00 89.17 0.02 2.00 Моретрэвел 75.62 0.55 2.50 89.61 0.02 2.50 Музенидис Трэвел 75.62 0.55 2.50 89.61 0.02 2.50 НидТур 70.86 0 -3.95 81.05 0 -7.29 Ника 75.98 0.55 3.00 90.05 0.02 3.00 Ост-Вест 75.62 0.55 2.50 89.61 0.02 2.50 Пак Групп 74.98 0 1.64 88.07 0 0.74 Пакс 75.60 0.55 2.48 89.60 0 2.49 Пантеон 75.62 0.55 2.50 89.61 0.02 2.50 Пегас-Тур (Booking Pro) 75.25 0.54 2.00 89.17 0.02 2.00 Пегас Туристик 75.62 0.55 2.51 89.61 0.02 2.50 Питертур 75.62 0.55 2.51 89.61 0.02 2.50 Планета Трэвэл 76.72 0.55 4.00 90.05 0.02 3.00 Премьера 75.25 0.54 2.00 89.17 0.02 2.00 Квинта Тур 75.62 0.55 2.51 89.61 0.02 2.50 Робинзон Турс 75.25 0.54 2.00 89.17 0.02 2.00 Роза Ветров 75.98 0.55 3.00 90.05 0.02 3.00 Русский Экспресс 75.62 0.55 2.50 89.61 0.02 2.50 Русь-Тур 74.71 -0.20 1.27 89.16 0.07 1.98 РЖД-тур 75.62 0.55 2.50 89.61 0.02 2.50 Солвекс-Трэвэл 75.25 0.55 2.00 89.17 0.02 1.99 Спейс Трэвел 75.62 0.55 2.51 89.61 0.02 2.50 Спектрум 75.02 0 1.69 83.91 0 -4.02 Звезды путешествий 75.25 0.55 2.00 89.17 0.02 1.99 Старый город 75.62 0.55 2.50 89.61 0.02 2.50 Саммер Тур 75.62 0.55 2.51 89.61 0.02 2.50 Санмар Тур 75.54 0.54 2.40 89.52 0.02 2.40 Тез Тур 75.40 0.70 2.21 89.50 0.30 2.37 Тур-Бокс 76.35 0.55 3.50 90.49 0.02 3.50 Тур Транс Вояж — 89.60 0 2.49 Тройка 75.10 0.55 1.80 89.00 0.05 1.80 ТУИ 75.70 0.60 2.61 89.70 0.10 2.60 Юнэкс 75.25 0.54 2.00 89.17 0.02 2.00 Юникорн 75.25 0.54 2.00 89.17 0.02 2.00 Ванд Интернэшнл Тур 75.62 0.54 2.51 89.62 0.03 2.51 Веди Тур Групп 75.62 0.55 2.51 89.61 0.02 2.50 Веди Тур Групп Урал 75.62 0.55 2.51 89.61 0.02 2.50 Вилар-Турс 80.39 0 8.97 86.26 0 -1.33 Винперл Травел 75.25 0.54 2.00 89.17 0.02 2.00 Виста 75.98 0.55 3.00 90.05 0.02 3.00 Виста Туристические Маршруты 76.35 0.55 3.50 90.49 0.02 3.50 Визит Европа 75.25 0.54 2.00 89.17 0.02 2.00 Время Тур 75.62 0.55 2.50 89.61 0.02 2.50 Вест Тревел 75.25 0.55 2.00 89.17 0.02 1.99 Юго-Стар 67.02 0 -9.15 74.66 0 -14.60 Жемчужная река 75.25 0.55 2.00 89.17 0.02 1.99 Злата Прага 74.73 0.54 1.30 88.56 0.02 1.30