Архив курсов

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Курсы ЦБ на 21.08.20:USD 73.77EUR 87.43
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Курсы валют туроператоров на 21.08.20

ТуроператорДоллар США% к ЦБЕвро% к ЦБ
ЦБ РФ73.770.53087.430.020
7 Тимс75.250.552.0089.170.021.99
АС-тревел75.980.553.0090.050.023.00
Акти Тур75.620.552.5189.610.022.50
Амботис74.2000.5881.150-7.18
Амиго-С75.650.552.5589.650.052.54
Амиго-Турс75.590.552.4689.580.022.47
Анекс Тур75.620.552.5189.610.022.50
Арт Тур75.600.502.4889.6002.49
Арт-Тревел75.620.552.5089.610.022.50
Атлантис Лайн75.250.552.0089.170.021.99
Атурис75.250.542.0089.170.022.00
Балкан75.620.552.5089.610.022.50
Белеон Турс75.980.553.0090.050.023.00
Библио-Глобус75.620.552.5189.610.022.50
Бонтур75.320.542.1089.260.022.10
Бриз Лайн75.980.553.0090.050.023.00
Би Эс Ай75.620.552.5089.610.022.50
Чайна Трэвел75.250.542.0089.170.022.00
Корал Трэвел75.540.542.4089.520.022.40
Дельфин75.250.542.0089.170.022.00
Делта Турс75.250.542.0089.170.022.00
Де Визу75.620.552.5189.610.022.50
ДУБАИ Фестиваль75.980.553.0090.050.023.00
ДВМ-Тур73.740-0.0480.220-8.24
Элита Трэвел75.250.542.0089.170.022.00
Европорт75.620.552.5089.610.022.50
Экспресс Турс76.000.553.0289.650.052.54
Гуд Тайм75.250.542.0089.170.022.00
Гранд78.0205.7684.700-3.12
Ай Си Эс75.620.552.5089.610.022.50
Инфлот75.250.542.0089.170.022.00
Инфофлот75.250.542.0089.170.022.00
Интерс75.250.542.0089.170.022.00
Интерюнион75.250.542.0089.170.022.00
Интурист75.620.552.5089.610.022.50
Ай Ти Эм Групп75.620.552.5089.610.022.50
Джет Тревел75.620.552.5089.610.022.50
Кандагар Тур75.250.542.0089.170.022.00
Карлсон Туризм75.620.552.5189.610.022.50
Краски Мира75.690.552.6089.700.022.60
Магазин Путешествий75.250.542.0089.170.022.00
Мальдивы Бонус75.250.542.0089.170.022.00
Мальдивиана80.3908.9786.680-0.85
Круизный Дом МК75.980.542.9990.050.023.00
Меркурий75.250.542.0089.170.022.00
Моретрэвел75.620.552.5089.610.022.50
Музенидис Трэвел75.620.552.5089.610.022.50
НидТур70.860-3.9581.050-7.29
Ника75.980.553.0090.050.023.00
Ост-Вест75.620.552.5089.610.022.50
Пак Групп74.9801.6488.0700.74
Пакс75.600.552.4889.6002.49
Пантеон75.620.552.5089.610.022.50
Пегас-Тур (Booking Pro)75.250.542.0089.170.022.00
Пегас Туристик75.620.552.5189.610.022.50
Питертур75.620.552.5189.610.022.50
Планета Трэвэл76.720.554.0090.050.023.00
Премьера75.250.542.0089.170.022.00
Квинта Тур75.620.552.5189.610.022.50
Робинзон Турс75.250.542.0089.170.022.00
Роза Ветров75.980.553.0090.050.023.00
Русский Экспресс75.620.552.5089.610.022.50
Русь-Тур74.71-0.201.2789.160.071.98
РЖД-тур75.620.552.5089.610.022.50
Солвекс-Трэвэл75.250.552.0089.170.021.99
Спейс Трэвел75.620.552.5189.610.022.50
Спектрум75.0201.6983.910-4.02
Звезды путешествий75.250.552.0089.170.021.99
Старый город75.620.552.5089.610.022.50
Саммер Тур75.620.552.5189.610.022.50
Санмар Тур75.540.542.4089.520.022.40
Тез Тур75.400.702.2189.500.302.37
Тур-Бокс76.350.553.5090.490.023.50
Тур Транс Вояж89.6002.49
Тройка75.100.551.8089.000.051.80
ТУИ75.700.602.6189.700.102.60
Юнэкс75.250.542.0089.170.022.00
Юникорн75.250.542.0089.170.022.00
Ванд Интернэшнл Тур75.620.542.5189.620.032.51
Веди Тур Групп75.620.552.5189.610.022.50
Веди Тур Групп Урал75.620.552.5189.610.022.50
Вилар-Турс80.3908.9786.260-1.33
Винперл Травел75.250.542.0089.170.022.00
Виста75.980.553.0090.050.023.00
Виста Туристические Маршруты76.350.553.5090.490.023.50
Визит Европа75.250.542.0089.170.022.00
Время Тур75.620.552.5089.610.022.50
Вест Тревел75.250.552.0089.170.021.99
Юго-Стар67.020-9.1574.660-14.60
Жемчужная река75.250.552.0089.170.021.99
Злата Прага74.730.541.3088.560.021.30
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