Архив курсов
Курсы валют туроператоров на 21.08.20
|Туроператор
|Доллар США
|% к ЦБ
|Евро
|% к ЦБ
|ЦБ РФ
|73.77
|0.53
|0
|87.43
|0.02
|0
|7 Тимс
|75.25
|0.55
|2.00
|89.17
|0.02
|1.99
|АС-тревел
|75.98
|0.55
|3.00
|90.05
|0.02
|3.00
|Акти Тур
|75.62
|0.55
|2.51
|89.61
|0.02
|2.50
|Амботис
|74.20
|0
|0.58
|81.15
|0
|-7.18
|Амиго-С
|75.65
|0.55
|2.55
|89.65
|0.05
|2.54
|Амиго-Турс
|75.59
|0.55
|2.46
|89.58
|0.02
|2.47
|Анекс Тур
|75.62
|0.55
|2.51
|89.61
|0.02
|2.50
|Арт Тур
|75.60
|0.50
|2.48
|89.60
|0
|2.49
|Арт-Тревел
|75.62
|0.55
|2.50
|89.61
|0.02
|2.50
|Атлантис Лайн
|75.25
|0.55
|2.00
|89.17
|0.02
|1.99
|Атурис
|75.25
|0.54
|2.00
|89.17
|0.02
|2.00
|Балкан
|75.62
|0.55
|2.50
|89.61
|0.02
|2.50
|Белеон Турс
|75.98
|0.55
|3.00
|90.05
|0.02
|3.00
|Библио-Глобус
|75.62
|0.55
|2.51
|89.61
|0.02
|2.50
|Бонтур
|75.32
|0.54
|2.10
|89.26
|0.02
|2.10
|Бриз Лайн
|75.98
|0.55
|3.00
|90.05
|0.02
|3.00
|Би Эс Ай
|75.62
|0.55
|2.50
|89.61
|0.02
|2.50
|Чайна Трэвел
|75.25
|0.54
|2.00
|89.17
|0.02
|2.00
|Корал Трэвел
|75.54
|0.54
|2.40
|89.52
|0.02
|2.40
|Дельфин
|75.25
|0.54
|2.00
|89.17
|0.02
|2.00
|Делта Турс
|75.25
|0.54
|2.00
|89.17
|0.02
|2.00
|Де Визу
|75.62
|0.55
|2.51
|89.61
|0.02
|2.50
|ДУБАИ Фестиваль
|75.98
|0.55
|3.00
|90.05
|0.02
|3.00
|ДВМ-Тур
|73.74
|0
|-0.04
|80.22
|0
|-8.24
|Элита Трэвел
|75.25
|0.54
|2.00
|89.17
|0.02
|2.00
|Европорт
|75.62
|0.55
|2.50
|89.61
|0.02
|2.50
|Экспресс Турс
|76.00
|0.55
|3.02
|89.65
|0.05
|2.54
|Гуд Тайм
|75.25
|0.54
|2.00
|89.17
|0.02
|2.00
|Гранд
|78.02
|0
|5.76
|84.70
|0
|-3.12
|Ай Си Эс
|75.62
|0.55
|2.50
|89.61
|0.02
|2.50
|Инфлот
|75.25
|0.54
|2.00
|89.17
|0.02
|2.00
|Инфофлот
|75.25
|0.54
|2.00
|89.17
|0.02
|2.00
|Интерс
|75.25
|0.54
|2.00
|89.17
|0.02
|2.00
|Интерюнион
|75.25
|0.54
|2.00
|89.17
|0.02
|2.00
|Интурист
|75.62
|0.55
|2.50
|89.61
|0.02
|2.50
|Ай Ти Эм Групп
|75.62
|0.55
|2.50
|89.61
|0.02
|2.50
|Джет Тревел
|75.62
|0.55
|2.50
|89.61
|0.02
|2.50
|Кандагар Тур
|75.25
|0.54
|2.00
|89.17
|0.02
|2.00
|Карлсон Туризм
|75.62
|0.55
|2.51
|89.61
|0.02
|2.50
|Краски Мира
|75.69
|0.55
|2.60
|89.70
|0.02
|2.60
|Магазин Путешествий
|75.25
|0.54
|2.00
|89.17
|0.02
|2.00
|Мальдивы Бонус
|75.25
|0.54
|2.00
|89.17
|0.02
|2.00
|Мальдивиана
|80.39
|0
|8.97
|86.68
|0
|-0.85
|Круизный Дом МК
|75.98
|0.54
|2.99
|90.05
|0.02
|3.00
|Меркурий
|75.25
|0.54
|2.00
|89.17
|0.02
|2.00
|Моретрэвел
|75.62
|0.55
|2.50
|89.61
|0.02
|2.50
|Музенидис Трэвел
|75.62
|0.55
|2.50
|89.61
|0.02
|2.50
|НидТур
|70.86
|0
|-3.95
|81.05
|0
|-7.29
|Ника
|75.98
|0.55
|3.00
|90.05
|0.02
|3.00
|Ост-Вест
|75.62
|0.55
|2.50
|89.61
|0.02
|2.50
|Пак Групп
|74.98
|0
|1.64
|88.07
|0
|0.74
|Пакс
|75.60
|0.55
|2.48
|89.60
|0
|2.49
|Пантеон
|75.62
|0.55
|2.50
|89.61
|0.02
|2.50
|Пегас-Тур (Booking Pro)
|75.25
|0.54
|2.00
|89.17
|0.02
|2.00
|Пегас Туристик
|75.62
|0.55
|2.51
|89.61
|0.02
|2.50
|Питертур
|75.62
|0.55
|2.51
|89.61
|0.02
|2.50
|Планета Трэвэл
|76.72
|0.55
|4.00
|90.05
|0.02
|3.00
|Премьера
|75.25
|0.54
|2.00
|89.17
|0.02
|2.00
|Квинта Тур
|75.62
|0.55
|2.51
|89.61
|0.02
|2.50
|Робинзон Турс
|75.25
|0.54
|2.00
|89.17
|0.02
|2.00
|Роза Ветров
|75.98
|0.55
|3.00
|90.05
|0.02
|3.00
|Русский Экспресс
|75.62
|0.55
|2.50
|89.61
|0.02
|2.50
|Русь-Тур
|74.71
|-0.20
|1.27
|89.16
|0.07
|1.98
|РЖД-тур
|75.62
|0.55
|2.50
|89.61
|0.02
|2.50
|Солвекс-Трэвэл
|75.25
|0.55
|2.00
|89.17
|0.02
|1.99
|Спейс Трэвел
|75.62
|0.55
|2.51
|89.61
|0.02
|2.50
|Спектрум
|75.02
|0
|1.69
|83.91
|0
|-4.02
|Звезды путешествий
|75.25
|0.55
|2.00
|89.17
|0.02
|1.99
|Старый город
|75.62
|0.55
|2.50
|89.61
|0.02
|2.50
|Саммер Тур
|75.62
|0.55
|2.51
|89.61
|0.02
|2.50
|Санмар Тур
|75.54
|0.54
|2.40
|89.52
|0.02
|2.40
|Тез Тур
|75.40
|0.70
|2.21
|89.50
|0.30
|2.37
|Тур-Бокс
|76.35
|0.55
|3.50
|90.49
|0.02
|3.50
|Тур Транс Вояж
|—
|89.60
|0
|2.49
|Тройка
|75.10
|0.55
|1.80
|89.00
|0.05
|1.80
|ТУИ
|75.70
|0.60
|2.61
|89.70
|0.10
|2.60
|Юнэкс
|75.25
|0.54
|2.00
|89.17
|0.02
|2.00
|Юникорн
|75.25
|0.54
|2.00
|89.17
|0.02
|2.00
|Ванд Интернэшнл Тур
|75.62
|0.54
|2.51
|89.62
|0.03
|2.51
|Веди Тур Групп
|75.62
|0.55
|2.51
|89.61
|0.02
|2.50
|Веди Тур Групп Урал
|75.62
|0.55
|2.51
|89.61
|0.02
|2.50
|Вилар-Турс
|80.39
|0
|8.97
|86.26
|0
|-1.33
|Винперл Травел
|75.25
|0.54
|2.00
|89.17
|0.02
|2.00
|Виста
|75.98
|0.55
|3.00
|90.05
|0.02
|3.00
|Виста Туристические Маршруты
|76.35
|0.55
|3.50
|90.49
|0.02
|3.50
|Визит Европа
|75.25
|0.54
|2.00
|89.17
|0.02
|2.00
|Время Тур
|75.62
|0.55
|2.50
|89.61
|0.02
|2.50
|Вест Тревел
|75.25
|0.55
|2.00
|89.17
|0.02
|1.99
|Юго-Стар
|67.02
|0
|-9.15
|74.66
|0
|-14.60
|Жемчужная река
|75.25
|0.55
|2.00
|89.17
|0.02
|1.99
|Злата Прага
|74.73
|0.54
|1.30
|88.56
|0.02
|1.30